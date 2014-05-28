摩根大通预计人民币年底至6.15，下半年或两次下调存准率

路透北京5月28日 - 国际投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌周三表示，由于明显单边升值趋势不再有而双向波动趋势增多，将2014年底人民币兑美元的汇率预测由此前的6.05调整为6.15，将2015调整为6.10。

该行认为，近期的人民币贬值并不意味着已经转变为一种贬值趋势。人民币仍有适度升值的空间。朱海滨的最新报告亦调整了对存款准备金率（RRR）的预测，预计2014年将会出现两轮存款准备金率下调，各为50个基点，一次是在第三季度，另一次是在第四季度。

“我们强调，我们对下调存款准备金率的预测并不代表着信贷宽松。相反，存款准备基金率下调应该被解释为中性冲销操作。”朱海滨称。

报告表示，其中的逻辑如下：由于人民币在短期内仍将走软，资本流入将继续下降（或如4月份的数据显示，转变为资本流出）。反过来，主要由总体外汇储备积累驱动的储备货币增长将会放慢。在这种情景下，存款准备金率下调将能证明有助于提高货币乘数以保持M2货币供应稳定增长（2014年M2货币增长官方目标为13%）。

摩根大通认为，评估货币政策立场最重要的指标是信贷增长 — 值得注意的是信贷在近几个月继续逐步缩减，社会融资规模增长（按存量计算）已经从去年12月的17.8%下降至4月份的同比增长15.8%。该行保持2014年社会融资规模增长为16.2%的预测不变。因此，存款准备金率下调预测不应被解释为货币政策立场的重大转变。相反，它是一种中性冲销操作，或者根据中国人民银行的用词来说是一种货币政策微调。

报告称，值得注意的是，尽管短期内出现重大货币宽松的可能性较低，但是中国人民银行已经采取了各种货币政策立场的微调措施。这些措施包括观察到的措施（如回购、逆向回购、央行票据）、未观察到的措施（如动态和差别化存款准备金率、对个别银行的流动性供应）和其他披露滞后的措施（如标准贷款工具、再贷款）。

央行一季度货币政策执行报告显示，今年一季度，已累计下达信贷政策支持再贷款额度1,000亿元人民币。截止2013年末，支农再贷款余额为1,684亿元。

路透此前向数位业内人士确认，中国央行定向国家开发银行下发再贷款自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

”展望未来，微调的区间可能会进一步调整，这取决于经济情况的发展变化。“报告称。

中国境内人民币兑美元周三续贬，盘间一度逼近年内低点6.2676元后有所回升，收盘时跌幅收窄逾半。市场人士称短期内贬值压力未释放完毕，但价格走势仍有不确定性。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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