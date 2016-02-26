最高达4300亿美元的人民币债券或加入新兴市场指数--摩根大通

路透伦敦2月25日 - 摩根大通称，一旦一些关键的监管障碍消除，最高达4,300亿美元的人民币债券可能加入摩根大通被广泛使用的新兴市场货币债券指数，令中国在该指数中拥有10%的权重。

中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场。在中华人民共和国境外依法注册成立的各类金融机构，上述金融机构依法合规面向客户发行的投资产品，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国人民银行认可的其他中长期机构投资者，均可投资银行间债券市场。

进一步向境外投资者敞开大门，使得中国这个世界第三大债券市场更加接近跻身新兴市场债券指数的标准。

但摩根大通表示，中国方面关于投资者最低三个月持有期的规定以及之后关于每月退出债券投资额的限制，是将中国纳入摩根大通GBI-EM公债指数的绊脚石，这些公债均以新兴市场货币计价。

摩根大通在文件中称，一旦上述限制取消，中国可跻身GBI-EM指数，在其中拥有10%的权重，这是单一国家被许可的最大权重。

“追踪全球新兴市场多元化债券指数(GBI-EM GlobalDiversified)的(管理资产)估计在1,800亿美元。我们估计人民币政府债券的总规模接近1.5万亿美元，其中约有4,300亿美元可以纳入指数，”摩根大通称。(完)