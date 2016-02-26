最高达4300亿美元的人民币债券或加入新兴市场指数--摩根大通

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透伦敦2月25日 - 摩根大通称，一旦一些关键的监管障碍消除，最高达4,300亿美元的人民币债券可能加入摩根大通被广泛使用的新兴市场货币债券指数，令中国在该指数中拥有10%的权重。
中国央行周三宣布，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场。在中华人民共和国境外依法注册成立的各类金融机构，上述金融机构依法合规面向客户发行的投资产品，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中国人民银行认可的其他中长期机构投资者，均可投资银行间债券市场。
进一步向境外投资者敞开大门，使得中国这个世界第三大债券市场更加接近跻身新兴市场债券指数的标准。
但摩根大通表示，中国方面关于投资者最低三个月持有期的规定以及之后关于每月退出债券投资额的限制，是将中国纳入摩根大通GBI-EM公债指数的绊脚石，这些公债均以新兴市场货币计价。
摩根大通在文件中称，一旦上述限制取消，中国可跻身GBI-EM指数，在其中拥有10%的权重，这是单一国家被许可的最大权重。
“追踪全球新兴市场多元化债券指数(GBI-EM GlobalDiversified)的(管理资产)估计在1,800亿美元。我们估计人民币政府债券的总规模接近1.5万亿美元，其中约有4,300亿美元可以纳入指数，”摩根大通称。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)