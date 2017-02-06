摩根大通取得中国公司债承销执照

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透香港2月6日 - 摩根大通(JPM.N)周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
摩根大通称取得这张执照，将可以承办非金融机构的债务融资工具发行，包括商业本票、中期债券以及其他经由监管机构批准的工具。
摩根大通发布的声明称，这张执照是由中国银行间交易商协会(NAFMII)所发出，该机构主管中国银行间债券市场。
根据中国中央结算公司数据，中国目前是全球第三大债券市场，2016年底时在外流通债券总额为43.7万亿(兆)元人民币(6.37万亿美元)，银行间债券市场比重超过九成。
去年9月，摩根大通获准在中国经营全资基金管理业务，并获准在上海自由贸易区成立办公室。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”