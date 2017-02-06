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国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 15:27 BJT

摩根大通取得中国公司债承销执照

路透香港2月6日 - 摩根大通(JPM.N)周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。

摩根大通称取得这张执照，将可以承办非金融机构的债务融资工具发行，包括商业本票、中期债券以及其他经由监管机构批准的工具。

摩根大通发布的声明称，这张执照是由中国银行间交易商协会(NAFMII)所发出，该机构主管中国银行间债券市场。

根据中国中央结算公司数据，中国目前是全球第三大债券市场，2016年底时在外流通债券总额为43.7万亿(兆)元人民币(6.37万亿美元)，银行间债券市场比重超过九成。

去年9月，摩根大通获准在中国经营全资基金管理业务，并获准在上海自由贸易区成立办公室。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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