美国个股：2014年摩根大通CEO薪酬超过2,000万美元--华尔街日报

路透1月21日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，摩根大通 首席执行官(CEO)迪蒙2014年的薪酬较2013年的2,000万美元上涨。

报导未透露迪蒙2014年的工资、奖金及所获股权的金额，不过2013年他的总薪酬为2,000万美元，其中包括价值1,850万美元的限制性股票和150万美元工资。

2012年摩根大通因所谓的“伦敦鲸”衍生品交易损失62.5亿美元，当年迪蒙的薪酬减半至1,150万美元。2010和2011年他的薪酬都是2,300万美元。

路透无法马上联系到摩根大通置评。(完)