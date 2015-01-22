美国个股：2014年摩根大通CEO薪酬超过2,000万美元--华尔街日报

中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透1月21日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，摩根大通 首席执行官(CEO)迪蒙2014年的薪酬较2013年的2,000万美元上涨。
报导未透露迪蒙2014年的工资、奖金及所获股权的金额，不过2013年他的总薪酬为2,000万美元，其中包括价值1,850万美元的限制性股票和150万美元工资。
2012年摩根大通因所谓的“伦敦鲸”衍生品交易损失62.5亿美元，当年迪蒙的薪酬减半至1,150万美元。2010和2011年他的薪酬都是2,300万美元。
路透无法马上联系到摩根大通置评。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)