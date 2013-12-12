摩根大通将因马多夫诈欺案遭到刑事处分--报道

路透12月12日 - 纽约时报报导，针对摩根大通(JPM.N)与诈欺犯马多夫(麦道夫，BernardMadoff)之间的业务关系，摩根大通与美国联邦当局已经接近达成和解，初步协议内容包括约20亿美元罚款及一项罕见的刑事处分。

报导引述熟知案情人士称，根据和解内容，摩根大通将因为无视马多夫骗财手法而受罚。

摩根大通发言人拒绝评论纽约时报这篇报导。

马多夫因诈欺数千名投资人而在2009年被判有罪，刑期150年，目前正在服刑。摩根大通被指控忽视马多夫业务涉嫌诈财的警讯，以赚进更多费用收入。

纽约时报指出，摩根大通与曼哈顿联邦检察官的和解内容，将包括一项所谓的延缓起诉协议，以及超过10亿美元的罚款，以和解这起刑事案件。

报导指出，其余罚款是由华府监管机构开罚，与摩根大通整体防范洗钱措施的缺失有关。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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