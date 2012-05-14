摩根大通CEO称该公司对亏损警示反应糟糕--NBC

调查：亚洲机构投资者对固定收益ETF的投资配比大幅跳升
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透5月13日电---据美国国家广播公司（NBC）节目《面对媒体》（Meet the Press）周日播出的采访，摩根大通(JPM.N)首席执行官（CEO）迪蒙（Jamie Dimon）称，该公司对上月金融衍生品出现交易亏损的警示作出糟糕反应。
迪蒙称，针对媒体报导对相关交易的质询，摩根大通高管在4月发表的公开声明“完全错误”。
“我们非常被动，人们开始质疑我们所做的一切，”他说。
迪蒙周四宣布，摩根大通衍生品交易亏损至少20亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
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