摩根大通CEO称该公司对亏损警示反应糟糕--NBC

路透5月13日电---据美国国家广播公司（NBC）节目《面对媒体》（Meet the Press）周日播出的采访，摩根大通(JPM.N)首席执行官（CEO）迪蒙（Jamie Dimon）称，该公司对上月金融衍生品出现交易亏损的警示作出糟糕反应。

迪蒙称，针对媒体报导对相关交易的质询，摩根大通高管在4月发表的公开声明“完全错误”。

“我们非常被动，人们开始质疑我们所做的一切，”他说。

迪蒙周四宣布，摩根大通衍生品交易亏损至少20亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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