摩根大通不再预期欧洲央行会在9月降息 因PMI数据靓丽

- 路透伦敦8月23日 - 摩根大通周二表示，不再预期欧洲央行(ECB)将在9月降息，也不再预期ECB会在9月宣布延长购债计划。稍早公布的数据显示欧元区企业活动增速要快于预期。

之前摩根大通一直预测欧洲央行将降息10个基点。其表示，虽然仍预期欧洲央行会将量化宽松的实施期限延长九个月至2017年12月，但不再预测欧洲央行会在9月8日的会议上宣布该决定。

“今日PMI数据传出的积极信息对于我们关于增长和欧洲央行的预测有所影响，”摩根大通在一份报告中称，并表示没有在周二改变其经济增长预测，但表示可能会高于之前的预期。(完)