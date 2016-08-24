摩根大通不再预期欧洲央行会在9月降息 因PMI数据靓丽

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
- 路透伦敦8月23日 - 摩根大通周二表示，不再预期欧洲央行(ECB)将在9月降息，也不再预期ECB会在9月宣布延长购债计划。稍早公布的数据显示欧元区企业活动增速要快于预期。
之前摩根大通一直预测欧洲央行将降息10个基点。其表示，虽然仍预期欧洲央行会将量化宽松的实施期限延长九个月至2017年12月，但不再预测欧洲央行会在9月8日的会议上宣布该决定。
“今日PMI数据传出的积极信息对于我们关于增长和欧洲央行的预测有所影响，”摩根大通在一份报告中称，并表示没有在周二改变其经济增长预测，但表示可能会高于之前的预期。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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