摩根大通被窃数据被发送到俄罗斯--彭博

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透9月4日 - 彭博援引知情人士报导称，调查摩根大通(JPM.N)遭受黑客攻击的调查员发现，有线索显示被窃数据通过一个全球电脑网络被发送往一个俄罗斯城市。
报导指出，摩根大通自己的调查人员发现了他们认为黑客发动攻击的平台“bulletproof”，该平台能够防止其他黑客和执法人员进入。
报导称，黑客通过入侵或欺骗，在一些服务器合法所有者不知情的情况下将其用作黑客攻击。
报导提到俄罗斯总统普京的发言人否认俄罗斯与该黑客入侵有关。
无法在美国常规工作时间以外联系到摩根大通进行置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。