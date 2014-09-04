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时事要闻 | 2014年 9月 4日 星期四 19:04 BJT

摩根大通被窃数据被发送到俄罗斯--彭博

路透9月4日 - 彭博援引知情人士报导称，调查摩根大通(JPM.N)遭受黑客攻击的调查员发现，有线索显示被窃数据通过一个全球电脑网络被发送往一个俄罗斯城市。

报导指出，摩根大通自己的调查人员发现了他们认为黑客发动攻击的平台“bulletproof”，该平台能够防止其他黑客和执法人员进入。

报导称，黑客通过入侵或欺骗，在一些服务器合法所有者不知情的情况下将其用作黑客攻击。

报导提到俄罗斯总统普京的发言人否认俄罗斯与该黑客入侵有关。

无法在美国常规工作时间以外联系到摩根大通进行置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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