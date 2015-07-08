独家：摩根大通将支付逾1.25亿美元和解美国信用卡债务调查--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月7日 - 熟知此事的消息人士表示，摩根大通(JPM.N)已同意支付至少1.25亿美元，和解美国政府和联邦当局的调查案。摩根大通因企图不当催讨并销售消费者信用卡债务而遭到调查。
消息人士表示，该项和解亦包括约5,000万美元的赔偿。
摩根大通被控以机械性签署(robo-signing)及其他不名誉的方法，让消费者欠下可能不必欠的债务，以及向贷款买家提供不实资讯。机械性签署指的是在未经核实下大量签署文件。
该位人士表示，消费者金融保护署(CFPB)、47州及哥伦比亚特区最快料将在周三宣布和解案。
消息人士称，这些州政府将分配约9,500万美元的和解金，而CFPB将获得3,000万美元。
摩根大通和CFPB并未回覆要求置评的电话。
爱荷华州首席检察官Tom Miller的发言人拒绝置评。Miller曾经领导一个由数州组成的组织，调查摩根大通的债务销售和追讨债务行为。
消息人士称，预计密西西比州和加州不会在同时和解此案。这两州针对摩根大通追讨债务做法的官司尚待解决。
加州首席检察官Kamala Harris在2013年提告，指控摩根大通在约三年的时间内，涉及对加州10万个信用卡借款人进行欺诈及不当的讨债行为。
该州声称，该行在各州法院都存在大量可疑诉讼，每月都有数千件，其中仅一天就有469件这样的诉讼案。
加利福尼亚州首席检察官的发言人Kristin Ford并未回复置评要求。
密西西比州的诉讼案与2013年针对摩根大通的诉讼相似。
密西西比州的这宗诉讼案称，雇员表示，“普遍”犯错、培训不足、政策不断调整、人员频繁流动和不切实际的工作量让工作环境变得“混乱”且“散漫”。
密西西比州首席检察官的发言人Rachael Ring只是表示，案子仍悬而未决。
2013年9月，CFPB命令摩根大通向约200万消费者返还3.09亿美元，因其信用卡业务存在违法做法，比如向消费者收取信用卡监控服务费用，而消费者并未享受到这项服务。
美国通货监理局(OCC)当月也发布针对摩根大通的双方同意的法庭命令(consent order)，因发现该行在宣誓文件和催讨债务诉讼方面存在不当行为。该命令要求摩根大通在债务销售等方面做出改变。
与此同时，摩根大通称受催讨债务问题影响的消费者不足1%，而且其在2011年便停止了催讨债务诉讼，并在2012年停止向信用卡监控服务添加用户。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/许娜/王丽鑫；审校 龚芳/杜明霞/李爽)
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