摩根大通等银行将支付18.6亿美元 以和解CDS操纵案--彭博

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月1日 - 美国彭博新闻报导称，摩根大通(JPM.N)将支付18.6亿美元和解金中的近三分之一，以了结十多家大银行被诉串通以限制信用违约互换(CDS)市场竞争一案。
据彭博报导，消息人士称摩根大通将支付5.95亿美元。消息人士要求匿名，因上述银行尚未披露如何分担成本。
报导称，摩根士丹利(MS.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛集团(GS.N)分别支付约2.3亿、1.75亿和1.64亿美元。
目前尚未立即联系到摩根士丹利、摩根大通和巴克莱就上述报导置评。高盛则对此不做评论。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。