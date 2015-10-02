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国际财经 | 2015年 10月 2日 星期五 11:20 BJT

摩根大通等银行将支付18.6亿美元 以和解CDS操纵案--彭博

路透10月1日 - 美国彭博新闻报导称，摩根大通(JPM.N)将支付18.6亿美元和解金中的近三分之一，以了结十多家大银行被诉串通以限制信用违约互换(CDS)市场竞争一案。

据彭博报导，消息人士称摩根大通将支付5.95亿美元。消息人士要求匿名，因上述银行尚未披露如何分担成本。

报导称，摩根士丹利(MS.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛集团(GS.N)分别支付约2.3亿、1.75亿和1.64亿美元。

目前尚未立即联系到摩根士丹利、摩根大通和巴克莱就上述报导置评。高盛则对此不做评论。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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