摩根大通与美国当局达成130亿美元的初步和解协议--消息

路透华盛顿/纽约10月19日 - 熟悉相关谈判情况的消息人士周六表示，摩根大通(JPM.N)已与美国司法部等其它政府机构达成一项130亿美元的初步协议，以了结对该行在金融危机之前出售给投资者的不良抵押贷款的调查。

这是美国政府与一家公司达成的金额最大的同类协议，但并未免除摩根大通涉及的刑事责任。该行把抵押贷款打包成债券产品，然后出售给投资者，其中部分行为可能触犯了刑法。

据第二名消息人士，这一直是双方争论的一个主要焦点，但美国政府拒绝在这个问题上让步，摩根大通感觉除了屈服别无选择。直到最近，摩根大通愿意付出的最高金额比较接近110亿美元。

正在进行的刑事调查凸显，即使上述和解可以减轻摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)的一些压力，但他仍需应付诸多监管问题。

摩根大通未受到金融危机的严重冲击，但如今在全球面临十多项调查，包括在中国被指贿赂，以及可能参与操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

尽管摩根大通投资者表面上支持迪蒙，但私下里许多人对其与监管机构之争表示失望。本月稍早，摩根大通称，迪蒙不再担任摩根大通美国零售银行业务的董事长，新闻报导称是应美国通货监理局(OCC)的要求这样做的。

摩根大通董事会向迪蒙施压，要求改善与政府机构和执法人员的关系。

第一位消息人士称，迪蒙周五晚间与美国司法部长Eric Holder通电话，敲定协议的整体框架后，达成了130亿美元的初步和解。迪蒙9月25日曾前往华盛顿与Holder会面，当时讨论了110亿美元的协议。

“他们试图尽其所能解决这件事，”Greenwood Capital Associates投资总监Walter Todd表示。该公司持有摩根大通股票。

和解案中存在争议的问题是摩根大通是否知道其出售的抵押贷款风险高于表面看来的那样，还是该行在审查借款人的收入和其他情况时没有详细核实。包括房利美和房贷美在内的投资者表示，这些贷款的质量并没有该行对他们所宣称的那么好。

130亿美元的和解金中大约80%与投资银行贝尔斯登和抵押贷款业者华互银行有关。在这两家银行在金融危机期间基本濒临倒闭时，美国政府鼓励摩根大通将他们收购。

**“非常痛苦”**

在收购二者后，摩根大通的债券交易和消费金融业务实力有所增强，并实现创纪录的季度获利。但与之相关的法律成本却一直困扰着摩根大通。

该行第三季亏损3.8亿美元，为2004年以来首次录得季度亏损，因其计入了72亿美元税后法律支出。在与分析师举行的电话会议上，迪蒙承认因贝尔斯登和华互银行而遭遇的亏损“让公司非常痛苦”。

可即便如此，摩根大通可以轻松支付和解金。该行在本月稍早表示，已经准备出共计230亿美元支应法律和解费用。摩根大通一般每季可获利约50-60亿美元，其账面上还有大约300亿美元现金。

第一名消息人士表示，作为和解协议的组成部分，摩根大通将继续配合对相关人士的刑事调查，而且摩根大通本身仍可能面临刑事指控。

这次和解包括与联邦住房金融局之间的40亿美元临时协议。消息人士本周稍早曾告诉路透这项协议。

第三名消息人士表示，可能达成130亿美元的全面和解，但警告称，和解协议的部分内容仍未敲定，而且也可能和解失败。(完)

(编译 张涛；审校 侯向明)

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