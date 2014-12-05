摩根大通蝉联今年1-9月投行排行榜第一名--Coalition

路透伦敦12月5日 - 周五公布的一项数据显示，摩根大通(JPM.N)蝉联今年1-9月表现最佳投行，年内迄今营收已达171亿美元。

这项由行业研调公司Coalition所汇整的排行榜中，前几名几乎全由美国银行业者囊括。第二名是高盛。

唯一挤进前三甲的欧洲银行仅有德意志银行DBKGn.De，该行与花旗(C.N)、美银美林(BAC.N)并列第三。

Coalition的排行榜仅公布营收数字。该公司称今年迄今整体投行营收较上年同期下滑6%，主要是因固定收益、外汇及大宗商品部门(FICC)营收下滑。

Coalition数据显示，在FICC业务名列冠亚军的摩根大通和花旗，今年FICC营收总计为89亿美元，上年同期为101亿美元。

大多数投行过去一年交易营收下滑，除了因大环境利率偏低之外，监管规定更加严格使投行必须持有更多资本，也压低了回报。

证券部门的表现好得多。在此项目拔得头筹的摩根士丹利今年迄今该业务营收为45亿美元，比去年的第一名高出15%。去年榜首摩根大通和高盛今年落居第二。

投资银行部门营收也成长。名列第一的摩根大通年内迄今该部门营收为44亿美元，较上年同期增加将近5%。

Coalition追踪了全球10大投行，包括美银美林、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银UBSG.VX。(完)

(编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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