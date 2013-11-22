独家：摩根大通吃官司 员工奖金受影响--消息

路透11月21日 -两位消息人士表示，由于摩根大通(JPM.N)的巨额和解费用影响了今年业绩，今年员工的奖金水平将大致与去年持平，而同业则均有增长。

消息人士称，奖金水平在本周初已基本确定，不过在今年剩余的六周，如果有特殊情况或公司业绩有意外改变，最终的支付额可能发生变化。目前还不清楚首席执行官迪蒙今年的奖金有多少。消息人士要求匿名。

在金融危机的余波之下，金融业几乎听不到加薪的消息，不过摩根大通今年的奖金计划仍处于专业人士预测区间的较低水平。

本月稍早，薪资咨询公司JohnsonAssociates预计，商业和零售银行从业者今年的奖金水平介于较去年持平至增加5%之间，而包括大型资产管理公司在内的整个华尔街，奖金预计增长5-10%。招聘机构Options Group则预计平均奖金上涨4%。

不过，摩根大通的法律费用高于同业。该行周二就虚夸抵押资产质量所引起的诉讼与美国政府达成130亿美元和解。扣除税项之后，和解费用接近该行全年获利的一半。

若无这些法律和解费用，摩根大通今年前三季获利本应比上年同期高出约27%，本可以对员工更大方些。

在近期数桩诉讼和解案之后，摩根大通原有可能用更大动作节约成本，比如全面减薪或裁员。

但该行高层认为这些法律成本仅会短期拖累获利，不愿让员工分担太多和解费用的后果。

首席执行官迪蒙本周表示，让现有的公司员工为多年前的行为负责并不公平，而且这些法律争端大多源于摩根大通在危机最严重时期兼并的其他银行。

迪蒙周二在分析师问及有关奖金支出时说，“我们绝不会让员工因为别人所犯的错误而承担责任。”

消息人士说，就算平均奖金基本不变，但视员工个人及其所属部门的表现，每个人的奖金可能有增有减。

摩根大通员工数较去年底的约25.9万人略有减少。不过大多数的裁员是落在较低薪资的工作岗位，而非投行部门。摩根大通并未透露该行整体奖金支出数据。

迪蒙自己的2013年奖金尚未确定，但董事会去年把迪蒙的整体薪资减半至1,150万美元，并称这么做是因造成62亿美元亏损的“伦敦鲸”交易丑闻是发生在他的任内。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 徐文焰)

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