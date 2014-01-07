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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 23:56 BJT

美国个股：摩根大通将支付17亿美元和解旁氏骗局相关指控

路透纽约1月7日 - 摩根大通 将支付17亿美元与美国联邦当局达成和解，当局指控该行未向当局报告与马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)旁氏骗局相关的可疑活动。

联邦当局周二称，在马多夫一案中，该行违反了监督客户是否存在洗钱活动的法律要求。

和解交易包括一个为期两年的延期起诉协议，以及和解两个银行业监管机构对针对该行执行反洗钱政策不力的未完成调查。摩根大通还同意加强内部的控制。(完)
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