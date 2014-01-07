美国个股：摩根大通将支付17亿美元和解旁氏骗局相关指控

路透纽约1月7日 - 摩根大通 将支付17亿美元与美国联邦当局达成和解，当局指控该行未向当局报告与马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)旁氏骗局相关的可疑活动。

联邦当局周二称，在马多夫一案中，该行违反了监督客户是否存在洗钱活动的法律要求。