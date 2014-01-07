美国个股：摩根大通将支付17亿美元和解旁氏骗局相关指控

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约1月7日 - 摩根大通 将支付17亿美元与美国联邦当局达成和解，当局指控该行未向当局报告与马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)旁氏骗局相关的可疑活动。
联邦当局周二称，在马多夫一案中，该行违反了监督客户是否存在洗钱活动的法律要求。
和解交易包括一个为期两年的延期起诉协议，以及和解两个银行业监管机构对针对该行执行反洗钱政策不力的未完成调查。摩根大通还同意加强内部的控制。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。