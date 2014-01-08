马多夫害人不浅 连累摩根大通26亿求和解（更新版）

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路透纽约1月7日 - 摩根大通(JPM.N)同意向美国政府和马多夫(麦道夫,BernardMadoff)旁氏骗局的受害者支付26亿美元以达成和解，该公司被控未向当局通报其对马多夫基金存在欺诈行为的怀疑。

美国政府检查机构称，摩根大通降低自己在马多夫基金中的曝险，以使其损失最小化，但该公司从未向当局报告它对马多夫的怀疑。

摩根大通与司法部17亿美元的和解，是周二宣布的更大规模和解协议的一部分，也是银行业因违反反洗钱法支付的最大一笔罚金。该和解协议不包括对个人的指控。

这次和解只是摩根大通一系列司法麻烦中的最新一起。去年11月，该公司就抵押支持债券问题与美国政府达成130亿美元和解。此外，该公司至少还面临其它八起政府调查，涉及从在中国的招聘到是否操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)指标利率等诸多问题。

即便对于摩根大通这样年获利超过200亿美元的大银行而言，这笔支出也不是小数目。马多夫和解案表明，作为美国最大银行，既有好处，也会造成弊端。与其他华尔街银行一样，摩根大通的内部沟通往往并不完善。

和解协议包括美国司法部同意延迟两年进行起诉。周二的协议同时了结几家银行监管机构就摩根大通反洗钱政策缺陷进行的调查，摩根大通同意加强内部控制。

专业人士认为17亿美元罚金对摩根大通是非常严厉的处罚，但也有人质疑，既然对马多夫有疑问却在10多年的时间里未通知当局，为什么无人受到指控？

根据汤森路透访问的分析师估计，摩根大通第四季获利约为51.3亿美元。周二该公司股价下跌1.15%，报58.32美元。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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