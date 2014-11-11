摩根大通大砍布兰特油价预估 为最悲观的大型银行业者

路透11月10日 - 摩根大通(JPM.N)将2015年布兰特油价预估大幅削减33美元，至每桶82美元，指系因大西洋盆地存在供应压力，且石油输出国组织(OPEC)成员国明显不能协同减产以重新平衡市场。

摩根大通在11月7日的研究报告中，还将2016年布兰特油价预估从120美元下调至87.80美元。

修正预估后，在高盛、摩根士丹利、巴克莱、德意志银行和美银美林等大型银行中，摩根大通成为对油价看法最为悲观的银行。

“短期看来，我们现在预计OPEC在11月底的会议上无法达成协议。因此，原油库存增幅远高于季节性常规水准的前景，可能将打压油价，”摩根大通分析师David Martin和Upadhi Kabra表示。

他们称，假定OPEC成员国不会达成协议，布兰特油价12月可能跌向每桶70美元，到1月初可能跌至65美元。

摩根大通指出，油价若跌破70美元，则可能提供强力催化剂，促使OPEC成员国解决意见分歧，“但在新年前不太可能”。

摩根大通表示，油价可能在80-90美元区间波动。

摩根大通还将2015年美国指标西德克萨斯中质油(WTI)价格预估从108美元下调至77.30美元，2016年预估从113美元下调至80.80美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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