摩根大通上调今明两年油价预估

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透7月10日 - 摩根大通上调2014年和2015年原油价格预期，指称需求上升以及利比亚和伊拉克的供应减少。
该行将2014年布兰特原油LCOc1平均价格预估从105美元上调6%至每桶111美元；美国原油CLc1价格预估从93美元上调至103美元。
预计2015年布兰特原油平均价格为115美元，上调15%；美国原油价格最新预估为108美元，提高23美元。
“利比亚供应减少是我们展望2014年市场紧张的最大单一因素，”该行在一份日期为7月9日的报告中说。
摩根大通表示，伊拉克供应短缺的忧虑有一定缓解，因逊尼激进派和政府军之间的战斗绕开了南部石油出口终端。
该行预测2014年全球石油日需求量为92,478,000桶，较日产量高出425,000桶。
预计2015年全球日需求量为93,426,000桶，较日产量高出约464,000桶。
该行还预测2016年布兰特和美国原油价格分别为120美元和113美元。
布兰特原油期货周四上扬0.39美元，报每桶108.67美元。美国原油期货收涨0.64美元，报每桶102.93美元。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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