摩根大通上调今明两年油价预估

路透7月10日 - 摩根大通上调2014年和2015年原油价格预期，指称需求上升以及利比亚和伊拉克的供应减少。

该行将2014年布兰特原油LCOc1平均价格预估从105美元上调6%至每桶111美元；美国原油CLc1价格预估从93美元上调至103美元。

预计2015年布兰特原油平均价格为115美元，上调15%；美国原油价格最新预估为108美元，提高23美元。

“利比亚供应减少是我们展望2014年市场紧张的最大单一因素，”该行在一份日期为7月9日的报告中说。

摩根大通表示，伊拉克供应短缺的忧虑有一定缓解，因逊尼激进派和政府军之间的战斗绕开了南部石油出口终端。

该行预测2014年全球石油日需求量为92,478,000桶，较日产量高出425,000桶。

预计2015年全球日需求量为93,426,000桶，较日产量高出约464,000桶。

该行还预测2016年布兰特和美国原油价格分别为120美元和113美元。

布兰特原油期货周四上扬0.39美元，报每桶108.67美元。美国原油期货收涨0.64美元，报每桶102.93美元。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

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