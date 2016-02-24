摩根大通CEO称达沃斯与会者历来对全球经济过分担忧

“他们（达沃斯与会者）历来都是错的。2007年和2008年我去了达沃斯，他们那时是错的，2009年时他们对全球情势彻底惊慌失措，”迪蒙在纽约举行的年度投资者日上表示。“所有人都成了风险专家，恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧。官方机构的所有报告要么担忧这个的命运，要么说那个的价格会暴跌。太过了，”迪蒙表示。