摩根大通CEO称达沃斯与会者历来对全球经济过分担忧

企业并购：中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月23日 （记者 Dan Freed） - 摩根大通 首席执行官迪蒙（Jamie Dimon）周二称，目前对全球经济情势的忧虑让他想起达沃斯与会者对经济忧虑的过度谈论。
“他们（达沃斯与会者）历来都是错的。2007年和2008年我去了达沃斯，他们那时是错的，2009年时他们对全球情势彻底惊慌失措，”迪蒙在纽约举行的年度投资者日上表示。“所有人都成了风险专家，恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧、恐惧。官方机构的所有报告要么担忧这个的命运，要么说那个的价格会暴跌。太过了，”迪蒙表示。
每年在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛聚焦于如何解决全球问题，譬如收入不平等。
但迪蒙称，他听到的对达沃斯会议的最佳描述是：“会上亿万富豪向百万富豪讲述中产阶级的感受。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。