摩根大通第四季获利成长 执行长奖金因"伦敦鲸"遭砍

* 上季净利56.9亿美元,上年同期为37.3亿

* 每股获利1.39美元,上年同期为0.90美元

路透纽约1月16日 - 摩根大通(JPM.N)周三表示,董事会将首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)的奖金砍半,此前该公司"伦敦鲸"交易狂亏62亿美元遭到调查.

尽管这家美国最大银行业者称第四季净利跳增53%,且2012年获利创纪录新高,但迪蒙薪津仍遭砍;第四季业绩是受到抵押贷款获利扩增及坏帐成本下滑推助.

"作为首席执行官,迪蒙先生背负着首席投资办公室(Chief Investment Office,CIO)成败的最终责任,"该公司在一份申报文件中表示.

这笔交易亏损主要发生在2012年第二季,对于该公司而言是一大难堪.

摩根大通在申报美国证券交易委员会(SEC)文件中指出迪蒙2012年的薪津为1,150万美元,包括薪水150万美元,奖金1,000万美元.迪蒙2011年领到2,310万美元,其中薪水也是150万美元,奖金为2,150万美元.

摩根大通第四季净利扩增至56.9亿美元,每股获利为1.39美元;上年同期分别为37.3亿及0.90美元.去年第四季及前年第四季财报中均含有特殊项目.

抵押贷款事业营收增加51%至16亿美元,但当中不包含回购过去贷款的损失.

信贷拨备损失大减70%至6.56亿美元.

"我们持续见到我们的整体批发贷款组合取得有利的信贷条件,而信用卡事业的信贷表现强劲,"迪蒙在声明稿中指出.

上述交易损失备肇因于昵称为"伦敦鲸"的对冲基金,该基金由摩根大通交易员Bruno Iksil在伦敦的CIO建立庞大信用衍生品仓位,到最后因为仓位过大而无法轻易退出.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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