美国个股：摩根大通零售银行部门裁员规模扩大3,000人

路透11月7日 - 美国按资产计最大银行--摩根大通 周五表示，零售银行部门裁员将比之前预估增加3，000个岗位。

该行表示，将在银行卡、商户服务及汽车业务部门裁减4,000个岗位，此前宣布的计划是裁减2,000。此外摩根大通也将抵押银行业务的裁员人数由6,000增加至7,000。

到年底时，摩根大通消费者银行部门在两年内的裁员人数将达到2.7万个，即便风险控制和监管合规部门增聘了人手。

包括富国银行 和美国银行 在内的许多大银行，都在抵押贷款业务部门裁员，因为随着利率上升，再融资对房主的吸引力在降低。

摩根大通表示，到年底时Chase Bank的雇员数量预计为14.6万人，较上年同期减少1.1万人。

该行零售银行业务负责人Gordon Smith在周五的投资者会议上表示，预计2016年零售银行业务的成本基数较2014年降低20亿美元。

摩根大通股价周五收涨0.39%，报61.47美元。(完)