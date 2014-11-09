美国个股：摩根大通零售银行部门裁员规模扩大3,000人

路透基点：蚂蚁金服贷款目标将从30亿提高至35亿美元--TRLPC
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由阿里巴巴创办人马云控制的网络金融公司蚂蚁金服，将把到期一次性偿还贷款案的目标金额从30亿美元提高到35亿美元。
路透11月7日 - 美国按资产计最大银行--摩根大通 周五表示，零售银行部门裁员将比之前预估增加3，000个岗位。
该行表示，将在银行卡、商户服务及汽车业务部门裁减4,000个岗位，此前宣布的计划是裁减2,000。此外摩根大通也将抵押银行业务的裁员人数由6,000增加至7,000。
到年底时，摩根大通消费者银行部门在两年内的裁员人数将达到2.7万个，即便风险控制和监管合规部门增聘了人手。
包括富国银行 和美国银行 在内的许多大银行，都在抵押贷款业务部门裁员，因为随着利率上升，再融资对房主的吸引力在降低。
摩根大通表示，到年底时Chase Bank的雇员数量预计为14.6万人，较上年同期减少1.1万人。
该行零售银行业务负责人Gordon Smith在周五的投资者会议上表示，预计2016年零售银行业务的成本基数较2014年降低20亿美元。
摩根大通股价周五收涨0.39%，报61.47美元。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
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