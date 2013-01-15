美国个股: 监管当局勒令摩根大通在"伦敦鲸"事件后加强风控

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透纽约/华盛顿1月14日 - 美国银行业监管者周一勒令摩根大通 加强风险控制,此前该行一位绰号"伦敦鲸"的交易员投资押注失利引发数十亿美元巨亏.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)和通货监理局(OCC)就此发布同意令(consent order),命令没有开出现金罚单,也没有指名道姓批评任何个人.
摩根大通及其董事会同意在60天内向美联储提交改进计划,包括在确定高层薪资时将考评风险控制结果.
另外,监管机构还勒令摩根大通提高对银行保密法和反洗钱规定的合规程度.
伦敦鲸事件最终导致摩根大通交易亏损62亿美元,该行的名誉和股价都因此遭受沉重打击,六个月以来,美国政府一直未批准该行回购股票.摩根大通将在周三公布第四季业绩.
周一监管当局的处分消除了小部分笼罩在摩根大通头顶的阴霾,该行仍要面对司法部和证券交易委员会(SEC)等机构的调查.
英国金融服务局(FSA)周一发布声明称,其亦在继续调查摩根大通交易巨亏事件.
对于是次交易巨亏,摩根大通既不承认也不否认.该行发言人Joe Evangelisti称,公司"在努力对监管当局点出的问题进行全力补救".
Evangelisti还补充称,履行反洗钱责任也是公司的"首要任务之一".(完)
(编译 白云;审校 徐文焰)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。