美股业绩：摩根大通第一季获利减少19%，因经济环境不确定下营收下滑

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透4月11日 - 摩根大通周五公布：
* 2014年第一季净利为53亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元
* 第一季营收为239亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估EPS为1.40美元
* 计划将第二季普通股股息由当前的0.38美元增加至0.40美元
* 第一季信贷亏损准备金为8.50亿美元，较上年同期增加2.33亿美元
* 摩根大通季度末管理资产为1.6万亿(兆)美元，增加1,650亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通营收为245.3亿美元。 (完)
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。