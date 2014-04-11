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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 19:11 BJT

美股业绩：摩根大通第一季获利减少19%，因经济环境不确定下营收下滑

路透4月11日 - 摩根大通周五公布：

* 2014年第一季净利为53亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元

* 第一季营收为239亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估EPS为1.40美元

* 计划将第二季普通股股息由当前的0.38美元增加至0.40美元

* 第一季信贷亏损准备金为8.50亿美元，较上年同期增加2.33亿美元

* 摩根大通季度末管理资产为1.6万亿(兆)美元，增加1,650亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估摩根大通营收为245.3亿美元。 (完)
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