《焦点》摩根大通第二季获利减少8%，受固定收益业务滑坡拖累

花旗集团 周一公布财报，未经会计调整来自股票和债券交易获利减少15%，降幅远低于其5月时预测的下降20-25%。

摩根大通高管曾表示，机构投资者看来在回避债券，因对利率和汇率未来走势没有强烈的看法。

**抵押贷款业务滑坡**

摩根大通称，抵押贷款利润剧减38%至7.09亿美元，抵押贷款申请量大幅下降54%至301亿美元。该公司是美国第二大抵押贷款业者，仅次于富国银行(Wells Fargo) 。

因抵押贷款利率上涨，美国抵押贷款需求整体下滑已持续一年多。春季销售比去年疲软，也伤及贷款需求。

摩根大通称，到6月底其总资产为2.52万亿美元，较3月底时的2.48万亿美元增加。

浏览银行财报图表，请点击：here (完) (编译 王丽鑫/郑茵； 审校 龚芳/许娜)