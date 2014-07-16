美国个股：摩根大通收缩住房抵押贷款业务，因担忧止赎成本过高

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透纽约7月15日 - 美国第二大抵押贷款业者摩根大通 正在缩减对信用较差借款人的住房贷款业务，因对收回止赎房屋贷款资金的能力失去信心，即便有政府担保。
这反映出摩根大通经营抵押贷款业务的方式发生变化：该行过去将抵押品和美国政府贷款计划作为多数贷款的后盾，现在则更加关注借款者的信用质量。
“现在让一个客户走完止赎程序的成本太大，”摩根大通住宅抵押贷款业务执行长Kevin Watters接受路透采访时表示。
他称，除了联邦规定，各个州政府和一些地方政府还制定了自己的规则，让银行业者收回贷款损失的成本更加高昂。根据RealtyTrac的止赎数据，2007年伊始房地产泡沫开始破裂时，房屋止赎平均需要120天。到2014年第一季，则需要572天，相当于超过一年半的时间。
自从金融危机以来，银行业者普遍更提高对借款者信用质量的关注，但摩根大通更加不愿依赖政府贷款担保和保险。
由于利率上升影响再融资需求且房屋销售增长参差不齐，抵押贷款市场正在收缩。不过摩根大通收缩的速度比其他很多竞争对手都要快：根据Inside Mortgage Finance，2014年第一季摩根大通的市场份额从上年同期的11.1%下降至8.1%。
摩根大通周二称，第二季获利下滑8%，因客户股票和债券交易额下降，抵押贷款费用剧减 。该行曾表示，预计全年住房贷款业务将亏损。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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