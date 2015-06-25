美国金融：摩根大通与SEC商谈，想就其自营产品调查案达成和解--WSJ

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月24日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，摩根大通 正与美国证券交易委员会(SEC)商谈，试图就该行以不当方式向私人银行客户推荐自营投资产品的调查达成和解。
华尔街日报报导称，最早可能在今夏达成和解，其中可能包括一笔罚款，金额未知。
摩根大通5月披露，接到SEC有关其销售共同基金之方式的传票。
摩根大通在上月一份监管文件中称，其他政府主管机关和另一家自我监管组织，也向摩根大通索取财富管理业务中自营产品使用情况的相关资料。
由于非正常工作时间，未联系到摩根大通和SEC代表置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。