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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 05:30 BJT

标题新闻：摩根大通将为有关聘用中国高官子女以获取业务的指控支付约2亿美元和解费-彭博

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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