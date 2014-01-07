摩根大通将支付17亿美元和解旁氏骗局相关指控

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约1月7日 - 摩根大通(JPM.N)将支付17亿美元与美国联邦当局达成和解，当局指控该行未向当局报告与马多夫(麦道夫,BernardMadoff)旁氏骗局相关的可疑活动。
联邦当局周二称，在马多夫一案中，该行违反了监督客户是否存在洗钱活动的法律要求。
和解交易包括一个为期两年的延期起诉协议，以及和解两个银行业监管机构对针对该行执行反洗钱政策不力的未完成调查。摩根大通还同意加强内部的控制。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。