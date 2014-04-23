摩根大通银行深圳分行正式开业

路透香港4月23日 -摩根大通(JPM.N)称，旗下摩根大通银行在中国深圳分行正式开业，为其在华开设的第八家分行，主要针对珠三角地区金融服务需求。

摩根大通大中华区首席执行官盖戈睿(GregGuyett)在新闻稿称，深圳是中国发展速度最快的城市之一，在高新技术产业、外贸出口、海洋运输等多方面拥有一流的基础设施。随着深圳和珠三角地区的不断快速发展，该地区对资本和金融服务的需求也将相应增加。

“深圳分行的开业再次证明了我们对珠三角地区未来经济前景和中国经济持续增长的信心。”他说。

摩根大通银行（中国）有限公司为摩根大通在华本地法人银行，于2007年8月正式营业，总部位于北京，其余七家分行位于北京、上海、天津、广州、成都、哈尔滨和苏州。

深圳分行位于福田区嘉里建设广场，将面向深圳及珠江三角洲地区的客户提供综合的人民币及外币金融产品和服务，包括现金管理、贸易融资、流动性管理、风险管理、贷款和外汇业务。

摩根大通为全球主要金融服务公司，管理资产达2.5万亿美元，业务包括投资银行、个人及小型企业金融服务、商业银行、金融交易处理、资产管理及私募股权等等。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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