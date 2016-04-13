摩根大通亚洲财富管理业务裁员30人 涉及香港和新加坡--消息

路透新加坡/香港4月13日 - 一位消息人士表示，摩根大通(JPM.N)的亚洲财富管理业务裁员30人，占其人头数的5%。该行把业务重点放在开发富有客户群体上。

该消息人士称，这次裁员可能影响到该行在新加坡和香港的办公室。由于未获授权公开谈论此事，该消息人士要求匿名。