摩根大通亚洲财富管理业务裁员30人 涉及香港和新加坡--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡/香港4月13日 - 一位消息人士表示，摩根大通(JPM.N)的亚洲财富管理业务裁员30人，占其人头数的5%。该行把业务重点放在开发富有客户群体上。
该消息人士称，这次裁员可能影响到该行在新加坡和香港的办公室。由于未获授权公开谈论此事，该消息人士要求匿名。
摩根大通发布声明称，负责北亚高净值客户的市场经理Edwin Lim已经离职。该公司发言人拒绝对裁员置评。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。