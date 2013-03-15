《美国个股焦点》参议院报告指摩根大通无视风险，与监管机构作对

**与监管机构的交锋**

迪蒙曾公开指责国会在危机后针对银行业制定繁杂的新规，但该报告显示，去年随着交易损失的扩大，摩根大通也经常在幕后与监管机构展开交锋。

参议院调查员称，迪蒙一度下令该银行停止向其主要监管机构之一的美国通货监理局(OCC)每日提交交易获利与亏损报告。该行担心报告中的信息遭泄露。

摩根大通另一位高层管理人士--投资总监Ina Drew则向OCC抱怨称，该机构正试图“摧毁”摩根大通的业务。还有一个小插曲，就是该行的管理人士曾冲着OCC检查员大喊大叫，称他们“愚蠢”。

参议院报告还指控该行调整风险模型以绕过资本规定。报告中包括该行一名定量分析师发送的数份电子邮件，解释了如何能够重新安排建模流程，以掩盖首席投资办公室不断升高的交易风险。

不过该行职员也非常谨慎，努力不留下相关行为的证据。

“我想，有关你发出的电子邮件...当然仅供参考，我认为这件事比较敏感，”摩根大通中央风险建模小组的一名成员后来在电话中对该分析师表示。

该行“将实为自营交易的综合信贷投资组合错误标记为降低风险的对冲，而增加了交易风险，”常设调查委员会的共和党一号人物麦凯恩(John McCain)对记者作简要介绍时称。

参议院调查员还批评OCC人员没有注意到警示信号，未能积极监控该行存在的问题。

报告指出，OCC当时已经知悉摩根大通已经突破风险上线，而且修改了用于计算风险的模型，但并未立即引起注意。