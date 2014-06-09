专访：摩根大通投行业务主管称将“集中精力”降低成本

路透伦敦6月6日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通的企业与投行(CIB)部门主管Daniel Pinto表示，他将“集中精力”降低成本，因为整个行业在未来数年都可能面临营收增长乏力的困境。

“未来一两年中，行业的整体营收状况很可能不太好。长期趋势不错，但短期而言我们需要根据新的现实情况作出调整，”他说。

巴克莱(BARC.L)和瑞银集团UBSN.VX等同业竞争对手目前都在收缩投行业务以削减成本，因为过去一年这块业务营收都出现下滑，而且监管规定收紧迫使银行业者持有更多资本，导致一些业务领域无利可图。

但Pinto表示，公司发展策略不会大变。他与Michael Cavanagh共同管理CIB两年后，于今年3月开始独力掌控该部门。

“我们需要集中精力在每一项成本、每一笔资本和流动资金之上，”他在参加国际金融协会(IIF)春季会议的间隙对路透表示。“在这样的环境下，你所做的每件事情都要十分高效。”

他说，节约成本可以来自提高业务流程、网点选址和技术的效率，而且由于银行业营收下降，整个行业的薪资水平可能降低。

但他也补充道，摩根大通仍有能力支付有竞争力的薪水，并为股东创造良好的回报。

**风险胃纳缩小**

摩根大通在5月2日表示，第二季债券与股票交易营收可能同比下降约20%，因客户活动不活跃。分析师预期其他银行的营收降幅也差不多。

“整体来说我们仍维持原有财测，”Pinto说，并称投资者的风险偏好因为年初时的几次重大误判而下滑。

Pinto表示，他对新兴市场的增长前景感到乐观，但摩根大通在一些国家的扩张可能放慢，因为需要实施更严格的管控。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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