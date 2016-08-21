摩根大通与FDIC结束华互银行诉讼 将收6.45亿美元和解金

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透8月19日 - 摩根大通(JPM.N)周五表示，其将收到与美国联邦存款保险公司(FDIC)和德意志银行(DBKGn.DE)的诉讼案和解金6.45亿美元。该诉讼案系因在2008年金融危机期间购买华互银行旗下银行业务所引发。
根据监管文件，摩根大通将自华互银行的资产中领取现金款项。FDIC为华互银行的接管者。
摩根大通表示，其将放弃对华互银行购买案相关的逾10亿美元索赔请求。以资产计，摩根大通为美国最大的银行。
摩根大通并称，德意志银行对华互银行的资产也有请求权。
摩根大通曾提起诉讼，寻求强迫FDIC对华互银行购买案的相关索赔进行赔偿。
摩根大通表示，该和解案尚需法院核准，将会结束四件与华互银行相关的诉讼。
FDIC发言人士David Barr和德意志银行发言人士Oksana Poltavets均不愿置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
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