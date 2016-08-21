摩根大通与FDIC结束华互银行诉讼 将收6.45亿美元和解金

路透8月19日 - 摩根大通(JPM.N)周五表示，其将收到与美国联邦存款保险公司(FDIC)和德意志银行(DBKGn.DE)的诉讼案和解金6.45亿美元。该诉讼案系因在2008年金融危机期间购买华互银行旗下银行业务所引发。

根据监管文件，摩根大通将自华互银行的资产中领取现金款项。FDIC为华互银行的接管者。

摩根大通表示，其将放弃对华互银行购买案相关的逾10亿美元索赔请求。以资产计，摩根大通为美国最大的银行。

摩根大通并称，德意志银行对华互银行的资产也有请求权。

摩根大通曾提起诉讼，寻求强迫FDIC对华互银行购买案的相关索赔进行赔偿。

摩根大通表示，该和解案尚需法院核准，将会结束四件与华互银行相关的诉讼。

FDIC发言人士David Barr和德意志银行发言人士Oksana Poltavets均不愿置评。(完)