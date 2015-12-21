摩根大通支付3.07亿美元 就隐匿利益冲突指控达成和解

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿12月18日 - 美国监管机关周五表示，摩根大通(JPM.N)将针对两项与美国政府的诉讼案件支付3.07亿美元和解金，该银行遭控未向部分财富管理客户披露特定利益冲突事项。
美国证券交易委员会(SEC)表示，摩根大通旗下的两个财富管理分支同意承认罪行，并支付2.67亿美元和解金。摩根大通也将支付4,000万，就同一指控与商品期货交易委员会(CFTC)达成和解。
周五这项和解案的宣布，一如外界预期，摩根大通之前已于公司申报文件中向投资者揭露相关调查。
SEC表示，摩根大通的财富业务倾向用客户资金投资自家专卖产品中，但摩根大通并未向投资者告知此一倾向。
SEC表示，2008-2013年间，由于摩根大通未善尽告知之责，致使共同基金散户客户与高净值客户受到影响，这些客户透过摩根大通的私人银行投资对冲基金与共同基金。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。