摩根大通称将推出支付产品 与Apple Pay竞争

路透拉斯维加斯10月26日 - 摩根大通(JPM.N)周一称，很快将推出自己的产品与Apple Pay竞争，消费者在商店可以使用智能手机付款，该行已经获得一些主要商家的支持。

很多金融高管认为，智能手机以后将成为消费者爱用的支付方式，用于从超市买牛奶鸡蛋到机场租车等各种消费。

公司如果想到办法说服消费者用手机代替信用卡支付，将通过每年消费者数万亿美元消费中提成来获得巨额收入。

但该行业尚未出现佼佼者。摩根大通消费者业务部主管Gordon Smith对路透称，摩根大通相信其智能手机应用Chase Pay有一个重要优势：争取到的商家水准。

摩根大通与Merchant Customer Exchange签订了协议，接受通过该行软件进行支付。Merchant Customer Exchange包括沃尔玛(WMT.N)、百思买(Best Buy) (BBY.N)(BBY.N)等零售商。

Apply Pay等竞争者一直很难与零售商签约使用他们的支付方式。路透6月采访美国最大的100家零售商，发现其中三分之二称今年不打算采用Apply Pay。

Smith称，摩根大通主要通过承诺削减零售商的成本加入Merchant Customer Exchange。当消费者通过银行卡支付时，零售商将向银行支付费用，通过信用卡网络处理交易。

他表示，摩根大通愿意在Chase Pay方面接受比其它交易更低的费用，希望通过量的增多来弥补差额。

“商家给我们带来越多的业务，我们就给他们越好的定价，”Smith在接受采访时表示。摩根大通拒绝就费用可能下调多少置评。

摩根大通计划明年中期开始大力推销其产品。Smith周一在拉斯维加斯一次支付主题会议上向零售商介绍了Chase Pay。

Smith称，Chase Pay还承诺具有超强的安全性，这在Target Corp (TGT.N)和家得宝(HD.N)等零售商遭遇黑客攻击事件后，成为一个关键的卖点。长期而言，摩根大通还希望商家能够通过使用Chase Pay为消费者提供更多优惠，鼓励消费者更多使用这一技术。

Smith在接受路透专访时称，Chase Pay最初将先面向拥有摩根大通信用卡、借记卡和预付卡的客户。目前在美国此类持卡客户约9,400万人，Chase Pay将适用于苹果和安卓系统手机。

摩根大通的消费者银行已将系统近期推出Chase Pay的成本纳入其费用预估，预计中长期将实现获利。(完)