摩根大通和美银计划为初级职员涨薪20%--消息

路透纽约8月20日 - 知情消息人士称，摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)计划将初级职员的工资至少上调20%。

消息人士周三称，摩根大通高层决意要让薪资水平在业内具有竞争力，并计划将部分初级职员的薪水至少上调20%。

另一消息人士称，美国银行(BAC.N)资历较浅的银行家也将至少涨薪20%。涨薪将于2015年生效。

纽约邮报周三报导称，高盛也在计划明年将资历较浅的银行家薪水调高20%。

该报称，涨薪意味着刚入职第一年的分析师在2015年未计奖金之前的年薪约为8.5万美元。

高盛发言人没有立即回覆记者征求评论的要求。摩根大通和美国银行因为现在非美国工作时间，无法立即对此置评。

彭博援引消息人士的话报导称，花旗集团(Citigroup)(C.N)也正考虑类似的加薪计划。

“我们不断评估我们对分析师和同事的计划，以确保我们能够吸引并留住最好的人才，”花旗集团代表Danielle Romero-Apsilos称，但他并未证实彭博的报导。

华尔街目前正在通过工作时限和增加补偿的方式，来努力减轻初级银行职员的压力。(完)

(编译 许娜；审校 李婷仪)

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