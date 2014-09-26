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路透中文国际短讯 | 2014年 9月 26日 星期五 11:55 BJT

日相安倍称希望改善日本同中韩俄的关系

日本首相安倍晋三称希望改善日本同中国、韩国以及俄罗斯的关系，同时承认日本与亚太地区邻国的关系面临困难。他表示，“需要默默努力”，才有望实现在11月北京APEC峰会间隙同中国国家主席习近平会面的目标。安倍2012年12月上任以来，已与东南亚所有国家的领导人会过面，但尚未同中韩领导人进行过双边会晤。图为安倍。路透
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