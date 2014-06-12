日本劳动力短缺 将扩大海外研修生项目

路透东京6月12日 - 在试图摆脱20年来经济增长停滞之际，日本同时面临人口数量减少和人口老龄化的问题。建筑行业就是最好的例子，建筑工人数量在1997年触顶后已经减少三分之一，而且下降趋势还将延续，年纪超过60岁的建筑工人已经占到两成。

2020年东京奥运会相关项目和2011年海啸后的重建工作让建筑企业迎来好光景。

向外国劳动力开放移民大门是简单的答案，但日本公众因担忧安全和文化冲击，坚决反对这种做法。日本首相安倍晋三找到了折衷的方案：扩大有争议的研修生项目，这些研修生来自中国和其他国家。

该计划将于本月晚些时候公布，考虑让研修生在日本最多居留五年，放宽针对雇主的招聘规定，并增加针对研修生的工作岗位。

日本政府4月决定允许完成研修生项目的建筑工人以普通工人身份回到日本再工作两到三年。

日本政府称，没有制定需要引入工人数量的具体目标，但这些改革仍是多年来针对外国劳工的最大开放。安倍的经济计划明确称扩大该项目不是“移民政策”。

安倍所在的自民党希望加强对该项目的管理，对虐待工人的企业采取更加严厉的惩罚，并将依赖外部调查员和地方政府监控政策执行情况。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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