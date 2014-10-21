专家称日本未来数十年可能发生更多次大规模火山喷发

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透东京10月17日（记者Elaine Lies） - 一名火山专家周五称，日本2011年大地震可能导致日本在未来几十年发生更多次、更大规模的火山喷发，其中甚至可能包括富士山，但要对火山喷发进行预测则几乎不可能。
上月，日本第二高的活火山御岳山突然喷发，火山灰及岩石倾泻而下，导致附近的远足者伤亡惨重。这是近90年来日本最严重的一次火山喷发。
此次火山喷发造成56人死亡，目前仍有７人下落不明，搜救活动已暂停，到明年春季可能重新搜索。
东京大学荣誉教授、火山学家Toshitsugu Fujii称，日本很可能正进入由2011年3月11日9级大地震触发的火山活动多发期。
“2011年地震使得整个日本地底下剧烈震动，日本火山也可能因此变得更加活跃。”Fujii对记者说。
“过去一个世纪这里太过平静了，所以我们有理由预计不久的将来将发生多次大规模火山喷发。”
Fujii称，过去50年中，世界范围内发生9级或以上地震后，曾引发多次火山喷发，有时在地震后数日内就发生火山喷发。
他并补充道，以往日本地震活动多发时期，有大地震后发生火山喷发的情况。
值得重点关注的是富士山，富士山过去通常每隔30年喷发一次，但在1707年喷发后迄今保持平静。
富士山海拔3,776米、山顶积雪覆盖，若发生火山喷发将是灾难性的，届时飘落东京的火山灰可能厚达10厘米。
“（富士山）上次喷发是300年前，这已经是之前喷发周期（30年）的10倍，”Fujii说，“所以富士山可能随时喷发。”
御岳山在1979年喷发前，被视为休眠火山。上次在七年前小规模喷发后就处于平静状态。专家指出，御岳山上月喷发前几周曾纪录到轻微震动，但无其他征兆，无法预测到喷发。
日本共有110座活火山，目前正对其中47座火山进行全时监测，但火山科研预算往往低于地震科研预算，且有批评人士称相关设备不足。
Fujii并指出，日本缺乏火山专家，因此多数火山的峰顶缺少人员现场观测细微变化。
但即便以最完备的观测，也难以预测到火山喷发。日本1977年以来发生的九次重大火山喷发中，最长的预警时间也才一周，多数情况下就是几小时左右。
Fujii说：“目前看来，富士山没有喷发的迹象，但这可完全说明不了明年会如何。”（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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(Reporting By Liangping Gao)
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