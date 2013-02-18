日圆贬值对中国经济影响有限--中金

路透北京2月18日 - 中金公司首席经济学家彭文生最新研究报告称,日圆兑美元、兑人民币汇率从去年9月至今大幅贬值,但对于中国经济的影响料有限,包括贸易渠道、资金流动等方面会受到的冲击都不大.

报告认为,人民币对日圆升值20%,大致对应人民币实际有效汇率上升1.5%左右,可能造成中国实际出口下降约2.5个百分点.

不过,由于对日出口的重要性过去十年大幅下降,中日间存在大量加工贸易,以及日本内需有望同步扩张,减弱了日圆贬值对中国出口的负面影响.预测今年对日本实际出口,总量上可能出现小幅回落(-1%至-4%),对食品饮料、动植物产品、木制品和纺织品等部分行业影响稍大.

彭文生预计,日本极度货币宽松政策会通过资金跨国流动影响中国,但是日本的货币放松力度与影响小于美国,因日本QE包含大量的短期债券购买,对全社会的流动性增加帮助有限,且日圆国际地位不及美元,引发其他国家被迫同时释放流动性的程度有限.

此外,日资短期内难以大幅流入中国.日本对华直接投资仅占中国FDI的7%左右,日本货币放松缩小中日增长差,将不利于日资流入中国;间接投资方面日本货币放松可能在边际上促使日圆套利活跃一些,刺激日资流入其他国家,但总量不会很大,加之中国资本帐户不完全开放,影响就更小.

而在债务风险方面,报告称日本眼下的政策对日本政府债务的可持续性造成什么影响尚难以判断.2011年底中国官方储备中持有的2,300亿美元的日本国债,占中国全部外汇储备的7%.

20国集团(G20)会议未直接批评日本积极推高通胀计划.该计划导致日圆走软,并招致国际社会抱怨其为日本带来竞争优势.

G20没有点名批评日本,但承诺将避免竞争性货币贬值,并称货币政策应该只着眼于物价稳定和经济增长.日本表示,这使其得以不受阻碍地推行现有政策.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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