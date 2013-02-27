避险心态带动日圆急涨 安倍经济学面临挑战

2月26日，在东京一家外汇交易商门外，一名行人经过的窗户玻璃上反射着日元兑美元（最上方）和其他主要货币的汇率。 REUTERS/Issei Kato

* 对日本央行大胆宽松的希望恐换来失望

* 对日央行政策存疑,导致日圆买权需求增加

* 安倍或寻求退出策略--分析师

路透东京2月26日 - 意大利政治僵局忧虑带动日圆急涨,对投资人来说是一记当头棒喝,也让日本首相安倍晋三面临挑战.安倍要求采取激进的货币宽松政策,曾令日圆大幅贬值.

安倍赢得12月大选,承诺采取激进政策来结束通缩及重振经济成长.由此导致的日圆贬值已开始给出口商带来帮助.

但周一日圆突然飙升提醒市场:在形势不明朗的时候,许多投资者将日本视为避险天堂,而这将限制日本货币宽松政策对日圆汇价的影响力.一些投资人亦表示,日本央行将难以达到采取大胆新刺激举措的预期.

对于意大利大选后日圆急升一事,日本官员周二仍三缄其口.意大利大选结果显示,没有一方在国会拿下明显多数,这样的不确定性让投资人再度忧心欧债问题.

一些分析师表示,日本政府或央行所能做的恐怕不多.

"许多市场人士预计日本央行将采取大举货币宽松举措,但这样的预期可能只是幻觉,"大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称.

日圆兑美元和欧元周一录得2010年5月以来最大单日升幅,欧元兑日圆在六个小时内暴跌5%至一个月低位118.74.美元兑日圆从94.77的33个月高位跌至90.85.

这是自去年11月安倍晋三呼吁大规模货币宽松举措以来,日圆的首个重大升势.

日圆兑美元自此跌幅达16%,兑欧元更是跌21%.同时,日本股市.N225大涨27%.

作为对安倍政策(即所谓安倍经济学)怀疑加剧的迹象,一些投资者开始买入日圆买权,这样的策略通常是为对冲一种可能升值的币种.

美元/日圆风险逆转差值显示,过去一周左右,日圆买权比卖权价格更高,为将近六个月来首见.

"我们对日本央行进展的看法是,说得太多,而做得不够,"Westpac Bank首席汇率策略师Robert Rennie说.他2月13日曾建议买入日圆买权.

安倍及其他日本内阁大臣本月稍早曾试图通过言论压低日圆,但分析师指出,在20国集团(G20)莫斯科会议之后他们便不再出声.

尽管G20会议并未特别指出日本试图压低日圆以获得竞争优势,但许多分析师认为日本当局还是承受了避免口头干涉汇市的压力.

"愈发明显的是,鉴于其他国家对日圆跌势的表态,日本官员无法再像以前那样继续尝试口头打压日圆汇率,",三井住友银行市场分析师宇野大介说.

日本已经否认试图打压日圆,称其仅希望通过放松货币政策来结束通缩.

**是时候采取行动了**

许多投资者正等待日本央行新总裁的任命,现任总裁白川方明将于下月卸任.

安倍料将提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦为央行新任总裁,后者支持积极放宽政策.若果真如此,黑田东彦上任后的首次政策审议会议料在4月3-4日召开.

黑田东彦长期以来一直批评日本央行在扩大刺激政策方面行动太慢,预计其将促使央行采取更加激进的行动,以实现1月定下的2%通胀率目标.

有些分析师表示,日本央行可能会令人失望.

Westpac的Rennie表示,倘若日本央行只是希望其资产负债表的扩张步伐能够赶上美联储,就需要把今年约36万亿(兆)日圆的资产购买计划规模增加两倍.

"这既可以通过大幅延长所购资产的期限,也可以通过扩大每月购买规模来实现.无论哪种方式,都会引发对日圆的高度预期.我只是不确定日本央行是否能够不辜负这些预期,"他说.

安倍有关设立基金购买外国债券的言论也变得温和了一些.他上周称,建立这种机制的必要性已经降低.

"看起来安倍似乎已开始为其方案寻找退路.在日本央行宣布采用通胀率目标的时候,他曾表扬央行行动果敢.对他来说,大胆的宽松政策可能已经落实了,"门司总一郎说.(完)

(编译 戴素萍/石冠兰/梁睿雪; 审校 许娜/杜明霞/龚芳)

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