焦点：日债回报低迷 日本寿险商求“财”若渴将续购外国债券

图为在东京拍摄的日元和美元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京4月27日 - 由于日本央行的大规模货币宽松政策导致国内收益率萎缩，日本人寿保险商正考虑在截止2016年3月的财年持续购买外国债券，以便继续追求更高的投资回报。

日本寿险商管理的资产规模总计超过180万亿(兆)日圆(1.65万亿美元)。他们的投资计划受到金融市场参与者的密切关注。

保险商对买入未经汇率对冲的外国债券兴趣渐浓。

“我们打算积极增持未对冲外国债券，时刻留意汇率和收益率水平，”明治安田生命投资部首席执行官Toshihiko Yamashita说。

明治安田生命是日本第三大人寿保险商。

“至于对冲债券--我们将其视为日圆债券的替代资产--我们将控制投资规模，因为随着对冲成本的上升，以及日本和外国债券收益率之差的收窄，对冲债券的总回报变得没有吸引力，”Yamashita还说。

欧洲央行的量化宽松举措今年已经推动欧元区主要政府公债收益率至纪录低位，许多收益率甚至为负。

德国指标10年期公债和日本政府公债收益率之差本月缩窄至负13个基点，远低于一年前90多个基点的水准。

在这样的情况下，日本第四大保险商住友生命保险称，在3月止的会计年度，该公司已将外国债券持仓中欧元计价债券占比降至18%，远低于一年前的35%。

“我们已经投资美国、核心欧洲国家及澳洲债券，但今年我们想扩大范围，投资这些核心地区的周边评级为BBB或以上的国家债券，”住友生命保险投资规划部总经理Iwao Matsumoto表示。

住友生命保险还计划扩大投资外国公司债，以美元计价债券为主。

日圆大幅贬值后，一些保险商对于未对冲外国债券的态度愈发谨慎。美元兑日圆在3月创下八年高位122.04日圆，之后有些回落，周一报119日圆。

“我们在当前汇率水平不会增持未对冲外国债券，但若日圆升值就会加码，”日本第一生命保险投资计划部门副总Yasuyuki Watanabe表示。

“如果美元逼近110日圆的话，我们会考虑增购未对冲外国债券，”Watanabe指出。日本第一生命保险为日本第二大保险业者。

至于国内债券，保险业者将持续作为主要资产，但多数业者将略微减码或限制新的投资。

日本生命保险投资计划部门总经理Kazuo Sato指出，该公司长久以来将七成左右资金配置在日圆固定收益商品的政策正暂时搁置，因其收益率过低。该公司为日本最大的保险业者。

“这些时日以来，我们无法买到想要的量。每当我们丢稍微大一点的单，市场就会波动。因此，我们只买到因应流动性需求所需的最低量。只要收益率维持低档，我们就会维持这个立场，”Sato表示。

由于日本央行在市场大举购进日本公债，导致其他买家可购买的数量有限，日本10年期公债收益率即盘旋在0.285%，逼近1月时触及的纪录低位0.195%。(完)

(编译 汪红英/李爽/龚芳; 审校 戴素萍)

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