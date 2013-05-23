日圆大跌 日本之得未必是韩国之伤

* 日圆兑美元过去一年下跌20%，韩元兑日圆上涨三分之一

* 日圆疲软未必削弱韩国竞争力

* 汇率波动不会马上传导至市场份额

路透5月23日 - 韩国经济的问题并不来自于日本。

但从两国股市来看却不是这样。投资者确信，日圆疲软将帮助日本企业从韩国竞争对手那里夺回全球市场份额，今年已买进价值接近750亿美元的日本股票。其中一部分是以出售韩股为代价，外资净出售近60亿美元韩股。

日股日经指数.N225今年以来飙升50%，因寄望首相安倍晋三能激活经济，同时重振丰田汽车(TM.N)和松下(6752.T)等出口企业。而同期韩股走势迟滞，三星电子(005930.KS)跌约1%。

韩国的问题很显然：在日圆兑美元过去一年跌20%的时候，韩元兑日圆攀升三分之一。理论上这使韩国的出口价格相比日本要贵，使日企能以低于韩国对手的价格出售产品，赚回更多日圆。但这实际上不大可能发生。

日本出口商已将大部分生产转到国外，既然日圆波动不会影响海外生产成本，日圆疲软，即便长期疲软也未必会削弱韩国制造商的价格竞争力。

“我们从韩国出口商那里听到的问题--日圆疲软对韩国不利--是不实的，”瑞银集团驻伦敦资深全球经济分析师Paul Donovan称。“这不意味着韩企失去市场份额，也不意味着他们会损失获利。”

比如，2013年前三个月，丰田汽车销量下滑5%，同期韩国现代汽车(005380.KS)销量则上升9.2%。

更令人忧心的是欧洲经济下滑和全球成长放缓，这对日本和韩国的出口均构成拖累。

韩国国内生产总值(GDP)中出口所占的比例超过半数，该国长期以来被投资人视为全球贸易动向的代表，因此韩国第一季对欧美出货量减少，出口成长呈现停滞，被视作股市的坏兆头。

日本的出口数据也不怎么好。以贬值的日圆进行计算，日本第一季出口增加了1.2%，但以美元和出口量的计算结果都为下滑11%。

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(link.reuters.com/wem38t)

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(link.reuters.com/vyq65s)

**市场份额**

日圆贬值也未立即帮日本在海外市场取得更多份额。据汽车业统计机构Autodata，日本车企第一季在美国市场输了一些份额给本地对手。

汇率波动未变现为市场份额--至少不是立竿见影--因为跨国企业无法做到汇率一波动就马上调价。

据瑞银资料，日本交通设备制造商过去一年仅做到降价约1.1%。而其韩国对手也只提价了近1.2%。

一个原因就是汇率不会改变海外生产的成本。为降低成本，日本大型制造商已将多数生产转至海外。目前出口在日本经济产值中仅占到12%的比重，而从日本最大的品牌中找出六家--日立(6501.T)、Panasonic、索尼(6758.T)、本田(7267.T)、日产(7201.T)和丰田，他们的营收合起来就比整个日本的出口规模还大。丰田汽车出口量还不到其全球销量的四分之一。

由于厂商所卖出的产品甚少出口，因此日圆贬值对日本经济的助益，主要将取决于企业将如何运用多赚的日圆。

“下半年至2014年的关键在于竞争力的提高如何转换成对日本经济更广泛的提振，”位于伦敦的资产管理公司BDT Invest日本投资组合主管Simon Dobson表示。

“获利增加带动扩大投资、提高就业和生产，最终为增加消费。”

韩国本身的制造业同样发生空洞化。根据韩国国家资讯技术产业推动机构(NIPA)，三星电子等韩国厂商去年售出的手机中，有超过八成是在海外生产。现代汽车近六成的汽车是在海外制造。

其结果就是，当出口和制造业对韩国经济的主导力量甚于以往时，它们所能创造的就业机会逐渐萎缩。去年时，韩国制造业雇佣人数所占的比重不到16.6%。

韩国年轻人的失业率是全国水准的两倍多，为了出口而追求韩元贬值，在政治上变得并不恰当。韩国新任总统朴槿惠的政见便是承诺支持国内就业，并对抗高涨的物价和家庭债务。

“韩元兑日圆的汇价此刻并不利于韩国企业，但肯定也不是韩国面临的唯一问题，”Rob Brewis表示。

尽管有日圆贬值威胁韩国出口的疑虑，但对韩国消费者或大型企业而言，可能不会有太大的风险。

股市走跌让韩股看来相对便宜：韩股的市盈率只有八倍，是亚洲最低，且约是日股市盈率15倍的一半。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞/戴素萍 审校 隋芬/李婷仪/于春红)

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