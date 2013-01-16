日圆兑美元上涨 欧央行诺沃特尼的讲话短暂提振欧元

* 美元/日圆因获利了结承压

* 下周日本央行会议将左右日圆走势

* ECB诺沃特尼在贾克发表言论后安抚市场

路透纽约1月16日 - 日圆兑美元和欧元周三连续第二个交易日上涨,近期一位日本官员对日圆过度贬值发出警告,令日圆持续受到支撑.

欧元兑美元则连续第二天下滑,因市场仍担心欧元区经济.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称欧元汇率"并非是主要担心的问题."与贾克周二所称的欧元汇率处于"危险高位"形成鲜明对比.当时贾克言论促使投资者卖出欧元.

不过,市场注意力仍集中在日圆上.过去两个月来,投资者的目光一直聚焦于日圆.有关日本央行将有激进行动以打压日圆的预期,令美元在近几个月大幅走高.去年第四季美元涨幅近乎达到11.3%,今年迄今则上涨了2.1%.

不过,日圆/美元本周触及两年半低位89.67日圆后,多数人认为该货币可能反弹.日本经济财政大臣甘利明周二警告日圆过度贬值可能提高进口价格,并损及国内民众利益,引发日圆出现修正走势.

"人们仍预计日圆将继续走弱,但日圆卖盘减少了,这明显是由于甘利明的言论."RBS Securities外汇分析师Brian Kim称.

"投资者还未看到日本政府在打压日圆的问题上作出坚决决议,因此目前有一些疑问."

市场人士大持有大量日圆空仓,因日本新政府力称将向央行施压以应对通货紧缩,并呼吁设定2%的通胀目标.

外界广泛预计日本央行将在1月21-22日会议上同意设定类似目标,不过部分交易商表示,会议后可能会有美元/日圆卖盘.

美元/日圆最新下跌0.4%,报88.45.交易商称在87.70-87.80日圆的买盘提供支撑.

仍有许多分析师认为日圆近几周的跌势过高,本周的升势在短期内料维持.

"眼下我们认为日圆跌幅过深,而且过快.预计日圆在重启跌势前,将会呈修正性上涨."富国银行外汇策略部主管Nick Bennenbroek表示.

Bennenbroek认为未来三个月美元/日圆可能跌至87,之后将在长期内逐步走强,未来12个月内将升向90.

周三美元/日圆下跌拖低所有主要货币.

欧元兑日圆也下跌0.5%至117.59.本周稍早,欧元攀升至20个月高位,之前欧洲央行令近期降息预期降温.

"过去两个月来,日本首相安倍晋三承诺将大幅放宽货币政策,令多数投资者回到日圆套利交易中.日本官员表达对日圆贬值的担忧后,目前这些人在关键水准下方获利了结."BK Asset Management外汇策略部总裁Kathy Lien表示.

**欧元小幅下跌**

欧元兑美元下滑0.1%至1.3291美元.

疲弱的欧洲经济数据凸显出与美国经济的差异.2012年欧洲对新车的需求降至17年低位.德国经济也因欧元区衰退而受到牵连.

如果经济数据持续低迷,欧洲央行或将着手降息.

美国方面,通胀压力温和料给美国联邦储备委员会(美联储)更多空间来通过维持超宽松的货币政策来支持经济.美国12月消费者物价指数(CPI)与上月持平.

上周欧洲央行会议后,欧元明显上涨.总裁德拉吉弱化了再度降息的预期,并为欧元区描绘出更为正面的经济前景.

根据路透数据,他的言论让欧元在本周升至11个月高位1.3403美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 李军)

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