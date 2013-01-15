日圆兑美元上涨 受日本经济财政大臣甘利明言论推动

* 日本经济财政大臣甘利明警告日圆疲弱的负面影响

* 与债务上限相关的避险买盘可能推高美元

* 德国数据令欧元承压

* 欧元集团容克称欧元汇率处于"危险高位"

路透纽约1月16日 - 日圆兑美元周二有望录得八个月以来最大单日涨幅,此前日本经济财政大臣甘利明对日圆过度贬值的负面作用发出警告,迫使投资者削减空头押注.

与此同时,欧元兑美元在连涨三日后下跌,德国数据低迷和日圆全面强势令欧元承压.欧元兑日圆有可能录得去年6月以来最差表现.

午盘,欧元兑美元及日圆均大幅走低,交易商称,因彭博新闻援引欧元集团主席容克讲话报道称,欧元汇率"处于危险高位."

法国巴黎银行外汇分析师Vassili Serebriakov对于容克的言论感到有些意外,而几天前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一次新闻发布会上曾表示,欧元兑美元当前处于长期平均水平.

"我认为这并不表示欧洲官员采取一致行动,通过发表讲话来压低欧元,"Serebriakov称,"总体来说,欧元的波动并不是很极端."

今年迄今,欧元兑美元上涨了0.7%,兑日圆则涨了3.0%.去年第四季度,欧元兑美元和日圆分别上扬2.7%和逾14%.

此外,有关日本央行将出台大规模行动压低日圆的预期,在近几个月内大幅推升美元和欧元.2012年第四季美元上涨了近11.3%,今年至今涨幅超过2%.

不过,周二日本经济财政大臣甘利明的言论让投资者担心日圆下跌.甘利明称,日圆过度贬值将推高进口价格,可能损及国内民众的利益.

由于日圆空仓数量巨大,许多分析师认为日圆有可能迎来一波空头回补涨势.不过由于市场广泛预期日本央行将采取有强力措施提振该国疲弱的经济,此轮涨势应被证明是暂时的.

"日圆的上涨是受甘利明隔夜的讲话带动,以及由于美元和欧元涨势过快,涨幅过大,全球投资者暂时卖出美元和欧元,"Bank of the West副总裁兼外汇顾问Sean Cotton称.

美元兑日圆最新下跌近1.0%,报88.59日圆,为2011年5月以来最差单日表现.在全球交易时段,美元/日圆一度触及88.27日圆的低位,但在北美交易时段,随着一系列喜忧参半的美国数据公布,美元/日圆扳回跌势.

美国12月零售销售强劲增长,而纽约联邦储备银行1月制造业指数连续第六个月萎缩.其他数据显示通胀压力仍温和,美国12月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下降.

不过,下月美元料表现良好,因美国政府债务上限谈判即将展开,投资者料选择美元避险.

上日美元曾触及89.67日圆,为2010年6月以来最高.

日本央行将在1月21-22日举行下次政策会议.

甘利明言论也扶助日圆兑欧元,欧元/日圆最新下跌1.3%,报118.17日圆.欧元周一曾触及20个月高位120.12日圆.

**欧元下滑**

欧元兑美元今年上涨了约1%,稍早曾因围绕美国债务上限谈判和德国疲弱数据的忧虑而下跌.

德国统计局周二公布的初值数据显示,德国经济在2012年第四季较前季萎缩0.5%.这为全年经济画下疲弱句号.欧元区主权债务危机给德国经济造成了拖累.

欧元/美元最新报1.3297美元,日内下跌0.6%,周一时曾触及11个月高位.容克言论曾令欧元/美元一度跌至1.3266美元.

上周欧洲央行政策会议后,欧元曾一度上扬.德拉吉言论基本视作支持欧元,且帮助降低了近期降息的预期.

尽管欧元兑美元和日圆均下跌,但兑瑞郎延续涨势,并触及13个月新高.欧元兑瑞郎升至1.2413瑞郎,为2011年12月迄今最高.

由于欧元区债务危机忧虑减弱,早先利用瑞郎避险的投资人削减多头仓位,瑞郎承受卖压.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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