美国股市收高 从西班牙公债收益率走势中获得指引

* 在周末希腊大选前股市走势震荡

* 西班牙公债收益率脱离稍早触及的欧元面世以来的纪录高位

* Michael Kors股价上涨,此前公布业绩和财测

* 道指收高1.3%,标普500指数和Nasdaq指数均上升1.2%

路透纽约6月12日电---美国股市周二反弹上行,收高逾1%,继续从处於困境的欧洲债市中获得指引,西班牙公债收益率(殖利率)从稍早触及欧元面世来的纪录高位回落.

本周交投震荡,因投资人难以获得1,250亿美元西班牙银行业救助计划是否有效的明确线索.

近期遭抛售的经济敏感板块今日升幅最大,显示投资人看到受创股票的价值,而交易商期待股市在标普500指数跌向1,300点的过程中作超卖反弹.

"目前股市各种消息所左右," FuturePath Trading LLC期货分析师及经纪Frank Lesh说,"我认为没有人能把握这样的市况."

"现在所有人都抱着短线交投的心态,"他说,"要随时准备在短时间内放弃原有想法,改变主意."

原材料股、金融股和工业股涨幅居前,均大涨超过1.5%.

波音(BA.N)领涨道指,攀升3.4%,Sanford C. Bernstein上调该股评级,称认为波音的新梦幻客机前景改善.

本周迄今,标普500指数接近持平,反映了市场的不确定性.

道琼工业指数.DJI收高165.27点,或1.31%,至12,573.80点;标准普尔500指数.SPX收涨15.25点,或1.17%,至1,324.18点.Nasdaq指数.IXIC上升33.34点,或1.19%,至2,843.07点.

5月,标普500指数下挫6.3%,因投资人担心欧债危机以及有迹象显示美国和中国经济放缓.

尽管欧盟周末同意援助西班牙一度引发市场热情,但周一标普500指数仍下挫逾1%,因投资人对西班牙银行业救助协议的条款以及协议可能对西班牙债务水准产生的影响有疑虑.

周二,市场交投波动,西班牙10年期公债收益率一度触及6.86%的1999年欧元面世以来最高,令美股稍早下滑.

由於消息面不明朗,许多交易商从市场水准中寻求指引,标普500指数的1,300点本周再度成为焦点.

投资人也在关注希腊即将举行的大选.周末的大选被视为可能令希腊退出欧元区的重大风险因素,但如果结果是支持救助计划的政党获胜,也可能引发大涨.

"当然也有可能收复5月的所有失地,我认为是有可能的."OakBrook Investments LLC联席投资长Peter jankovskis表示.

Michael Kors Holdings Ltd (KORS.N)跳升7.6%,报41.10美元,此前该公司公布的第四季盈利强於预期,且全年财测也高於市场预期.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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