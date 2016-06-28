江苏银行募资72.4亿元创一年来最大IPO 发行日推迟至下月

路透上海6月28日 - 启动A股首次公开发行（IPO）的江苏银行股份有限公司周二公告称，确定其发行价为每股6.27元人民币，募集资金为72.4亿元，为逾一年来最大规模IPO。不过由于其发行市盈率高于同行业上市公司，公司发行日期往后延迟三周。

公告显示，江苏银行发行价所对应的摊薄发行市盈率为7.64倍，高于二级市场同行业上市公司平均市盈率（6.1倍），按相关规定，江苏银行将连续三周公告提示投资风险，其网上网下申购日由本周三推迟至7月20日。

江苏银行的上市之路延绵数年，其募资规模亦是一再变化，本次IPO发行11亿5,445万股，亦较公司预披露时缩减逾一半。不过，江苏银行的实际募资额，是去年6月国泰君安(601211.SS)IPO（募资300.6亿元）以来最大的募资规模。（完）