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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 10:11 BJT

普京晋升柔道八段

俄罗斯总统普京周三被国际柔道联合会(IJF)授予柔道八段段位。国际柔联主席委泽(Marius Vizer)表示，普京作为该组织的名誉主席、一国元首和一位柔道大师，是柔道运动完美的形象大使。周日刚刚庆祝了60岁生日的普京成为了第一位晋升柔道八段的俄罗斯人。路透

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