捷豹路虎称和中国奇瑞汽车敲定合资协议--声明

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透孟买3月21日电---捷豹路虎与中国奇瑞汽车表示,两家公司已敲定合资协议,在中国生产和销售汽车.
两家公司在一份联合声明中称,合资公司将生产捷豹和合资品牌汽车和发动机,并建立研发工厂,销售合资公司生产的汽车.
该交易表明印度塔塔汽车(TAMO.NS)旗下捷豹路虎努力扩大其在中国汽车市场的影响力.中国汽车市场对豪华轿车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的需求仍然旺盛.(完)
--编译 李爽; 审校 王冠中
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。