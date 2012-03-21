捷豹路虎称和中国奇瑞汽车敲定合资协议--声明

路透孟买3月21日电---捷豹路虎与中国奇瑞汽车表示,两家公司已敲定合资协议,在中国生产和销售汽车.

两家公司在一份联合声明中称,合资公司将生产捷豹和合资品牌汽车和发动机,并建立研发工厂,销售合资公司生产的汽车.

该交易表明印度塔塔汽车(TAMO.NS)旗下捷豹路虎努力扩大其在中国汽车市场的影响力.中国汽车市场对豪华轿车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的需求仍然旺盛.(完)

--编译 李爽; 审校 王冠中

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