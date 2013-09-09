7月重点钢企扭亏为盈 今年行业盈利水平或好于去年--中钢协

路透北京9月9日 - 中国钢铁工业协会网站的报导称，借7月中国钢材价格反弹之际，全国86户重点统计钢铁企业扭亏为盈，当月实现利润23亿元，销售收入利润率0.77%，为今年以来最高利润率。

中钢协网站刊登署名为薛和平的文章称，根据之前对2013年中国钢材价格将呈“不规则碗型走势”的研判，今年全国钢铁行业的经济效益或将好于去年。

“综上分析，在经济明显减速、竞争日趋激烈、价格中枢大幅降低等严峻形势的挑战下，我国钢铁行业仍然取得了来之不易的利润。”薛和平强调，经过长期的不懈努力，全国钢铁企业的抗风险能力和经营水平确实有了一定程度提高。

数据并显示，1-7月份列入中钢协财务统计的全国86户重点大中型钢铁企业实现利润49亿元，同比增加46亿元。

其中，亏损企业合计亏损119亿元，同比减亏56亿元；86户企业共负债30,333亿元，同比增加负债1,929亿元；总资产负债率69.67%，比去年同期的68.12%，升高1.54个百分点。

今年前7个月，钢铁行业主要指标中同比向好的有：实现利润同比增长11.7倍、亏损企业减亏32.1%、销售收入利润率提高0.22个百分点。同比指标反映不足的分别是：负债总额同比增长6.78%、资产负债率升高1.54个百分点、短期借款、应收账款和应付帐款增长。

中钢协此前发布的钢铁行业半年度统计报告显示，今年6月份盈亏相抵后，会员钢铁企业6月合计亏损6.99亿元人民币，为今年首次出现亏损。

发改委信息显示，2012年，中国重点统计钢铁企业累计实现销售收入35,441.10亿元、利润总额15.81亿元，分别比去年同期下降4.31%、98.22%。2012年大中型钢铁企业销售利润率仅0.04%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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